حضور مميز للصغار في «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ترسخت عملية تعاقب الأجيال وتناقل الموروث الشعبي بينها بكل فخر واعتزاز بأبهى صورها في منافسات «الناشئين» التي أقيمت أول من أمس ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وشكل الصقارون الصغار حضوراً مميزاً بعد أن شاركوا بـ 217 طيراً، ليتنافسوا في 8 أشواط على مدار يوم حافل بأكثر من مجرد البحث عن الفوز، بقدر تعلم مهارات الصقارة والتطلع نحو التميز في المستقبل.

ولم يقتصر الحضور في المركز الأول على الذكور فقط، حيث تفوقت عفراء سالم سيف الكتبي، التي تشارك منذ سنوات عدة، وحققت الريادة في شوط تبع فرخ رئيسي، بالطير «تي 2» بزمن 19.995 ثانية، يليها عمير راشد الكتبي بالطير «معزم» بـ 20.204 ثانية، ثم حمدان سهيل الكندي بالطير «كلورز» بـ 21.210 ثانية.

كما كسبت عفراء شوط تبع جرناس رئيسي، بالطير «202» بزمن 20.138 ثانية، يليها راشد حمدان الكندي بالطير «وحش 2» بـ 20.231 ثانية، ثم محمد عمران النعيمي بالطير «خطير» بـ 20.259 ثانية.

وكسب حمد راشد الكندي، شوط تبع جير فرخ، بالطير «عضلات» بزمن 18.285 ثانية، يليه خالد مروان الكندي بالطير «ميراج» بـ 18.434 ثانية، وحقق نفسه المركز الثالث بالطير «تي 10» بـ 18.525 ثانية.

وفاز خالد مروان الكندي بشوط جير جرناس رئيسي، بالطير «الواري» بزمن 18.710 ثانية، يليه حمدان خليفة المرر بالطير «مدريد 137» بـ 18.828 ثانية، ثم خالد مروان الكندي بالطير «جي 320» بـ 19.015 ثانية.

وفاز ماجد سالم ماجد الكتبي، بشوط تبع فرخ نقدي، بالطير «النشمي» بزمن 21.147 ثانية، يليه علي سلطان المزروعي بالطير «01» بـ 21.353 ثانية، ثم علي راشد المزروعي بالطير «21» بـ 21.377 ثانية.

وفاز محمد راشد المنصوري بشوط تبع جير فرخ نقدي، بالطير «الشميمي» بزمن 19.255 ثانية، ثم علي سلطان المزروعي بالطير «تي 1» بـ 19.268 ثانية، يليه حمدان عيسى خرباش بالطير «مطفوق» بـ 19.787 ثانية.

وفاز محمد أحمد البواردي بشوط تبع جرناس نقدي، بالطير «الشبابي» بزمن 19.863 ثانية، يليه ماجد سالم الكتبي بالطير «شداد» بـ 19.928 ثانية، ثم مضحى راشد المنصوري بالطير «مجرم» بـ 20.223 ثانية.

وكسب محمد راشد المنصوري شوط تبع جرناس نقدي، بالطير «تي 10» بزمن 17.747 ثانية، يليه حمدان خرباش بالطير «رمز» بـ 17.947 ثانية، ثم سيف محمد القمزي بالطير «سرنج» بـ 18.195 ثانية.

وعبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة، عن فخره بالمستويات التي ظهر عليها الصقارون الناشئون، من حيث الاحترافي والدقة في المشاركة، لتسير الأشواط الثمانية وفق الترتيب الزمني بكل دقة، وهو ما يجعلنا نعزز مساعينا لجعل هذا الموروث الشعبي حاضراً دائماً وتتناقله الأجيال من بوابة هذه البطولة التي تأتي من أجل أبناء المجتمع.

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