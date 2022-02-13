«إقامة دبي» تطلق جولة الدراجات الهوائية على المسار الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن جهودها الحثيثة نحو تعزيز أنشطة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة في إمارة دبي، وجعل دبي محط أنظار العالم للعيش والعمل ورفاهية الحياة، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جولة إقامة دبي للدراجات الهوائية تحت شعار «معاً لنجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم».

وأعرب الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن سعادته باختيار هذا المسار للجولة، وخصوصاً بعد تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله إذ قال سموه: ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا.. مسار جميل نضيفه لـ520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي، والتي تمر على أجمل معالم المدينة.. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الجولة جاءت متزامنة مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنسجمة مع توجيهاته التي تحرص «إقامة دبي» على تنفيذها نظراً لعمقها وأهدافها المستقبلية، لافتاً إلى أن الغرض من الجولة يأتي في سياق تعريف المشاركين بمسارات الدراجات الهوائية التي تزخر بها الإمارة، وتشجيع أفراد المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته من مواطنين ومقيمين وسياح على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً حيوياً، نظراً لدورها المهم في صون صحة وسلامة ممارسيها، فضلاً عن كونها جزءاً وضرورة من ضرورات تحقيق التنمية المجتمعية.

رسالة

وأضاف المري: «إقامة دبي» معنية بنقل الصورة المشرقة للإمارة إلى مختلف أنحاء العالم، وإيصال الرسالة الإيجابية عن مكانة الإمارة إحدى أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للسياح ومجتمعات الأعمال، نظراً للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها سواء من مرافق وبنى تحتية، أو منظومة خدمية فضلاً عن التشريعات والقوانين المحفزة على العيش والاستثمار والسياحة. وشددت إقامة دبي على المشاركين ضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة، وارتداء خوذة الرأس للجميع طوال مدة الجولة، وارتداء الحذاء الرياضي وملابس ملائمة لرياضة ركوب الدراجات، والالتزام بخط السير وتجنب السير عكسه واحترام مرتادي المسار من جميع الفئات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وقد انطلقت الجولة في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم على مسار الدراجات الهوائية الجديد المحاذي لشاطئ جميرا، بهدف تشـجيع سـكان وسـياح إمارة دبي على ممارسـة رياضـة ركوب الدراجات الهوائية، وسـيلة صـديقة للبيئة في التنقل أو لممارسة الرياضة، وقد شارك بها اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام لإقامة دبي واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، والمقدم خالد بن مدية نائب مساعد المدير لقطاع الدعم المؤسسي وعدد من موظفي وموظفات الإدارة وأفراد المجتمع.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي قد أطلقت في الأعوام الماضية طيفاً واسعاً من الأنشطة الرياضية، والحملات الريادية والفعاليات المجتمعية والوطنية والإنسانية والمعرفية، وذلك في إطار خططها واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي وترسيخ صورتها الإيجابية في مختلف بقاع العالم بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز