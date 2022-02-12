منافسات قوية في أول أيام بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو – جولة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو - جولة أبوظبي التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية أداءً حافلاً بالندية والإثارة، ونزالات حامية على البساط جمعت نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم وسط حضور جماهيري كبير.

حضر منافسات اليوم الأول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وافتتحت بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو - جولة أبوظبي منافسات أجندة الموسم الرياضي الجديد بنزالات من العيار الثقيل، وسط مشاركة كثيفة للاعبي الأندية والأكاديميات.

وأسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية بالمز الرياضية بالمركز الأول برصيد 21050 نقطة، فيما حلت أكاديمية كوماندو جروب في مركز الوصيف برصيد 18650 نقطة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 16000 نقطة.

وحفلت منافسات اليوم الأول بنزالات شيقة بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الناشئين والشباب والأساتذة، علماً أن البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، الأمر الذي يعزز من قيمتها وأهميتها بالنسبة للاعبين المشاركين.

وتوجه محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو باسم الاتحاد وفريق عمله برسالة شكر وتقدير وعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين خصوصاً رياضة الجوجيتسو وهو ما رسّخ مكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للعبة وملتقى للنجوم والأبطال من جميع أنحاء العالم.

وتقدم محمد سالم الظاهري بالتهنئة لأسرة الجوجيتسو بانطلاق أولى بطولات الموسم الجديد، وأشاد بدقة التنظيم والاحترافية العالية التي تقف خلفها جهود كبيرة للطاقمين الفني والإداري والشركاء الذين يواصلون العمل في سبيل إخراج فعاليات الاتحاد بأعلى مستوى وبما يليق بمكانة الدولة والعاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

قيمة مضافة

وأكّد الظاهري أن إدراج هذه البطولة ضمن أجندة الموسم الرياضي يمثل قيمة مضافة ويعكس التعاون المثمر بين الاتحاد وشركائه، وبالأخص رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أصبحت بطولاتها تتصدر الأجندات العالمية، فضلاً عن مساهمتها في صقل المواهب وصناعة الأبطال، الأمر الذي يواكب استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى إعداد وتهيئة نخبة من النجوم القادرين على تحقيق الإنجازات العالمية.

وشدّد الظاهري على أهمية أن يبدأ اللاعبون موسمهم ببطولة من هذا المستوى للوقوف على نقاط الضعف والقوة، والاستفادة من المكاسب نتيجة الاحتكاك مع طيف واسع من النجوم والأبطال.. مشيداً بتوقيت البطولة الذي يسبق مجموعة من الاستحقاقات المحلية والعالمية المقبلة.. ولفت إلى دور البطولة في إفراز المواهب الصاعدة التي تطمح إلى تمثيل المنتخب الوطني في قادم الأيام.

نجاح كبير

بدوره قال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي للمحترفين إن البطولة تشهد نجاحاً كبيراً على مختلف الصعد، خصوصاً من ناحية عدد اللاعبين والدول المشاركة بشكل فاق التوقعات.

وأضاف إن فريق عمل البطولة أمضى معظم وقته خلال الأسبوعين الأخيرين في التحضير لهذا الحدث وضمان خروجه بالشكل المشّرف والمشهد المعتاد الذي تتميز به أبوظبي.

وأكد فاليريو أن النجاح التنظيمي الذي تحظى به البطولة يشكل حافزاً إضافياً كي يتواصل العمل على تطويرها بصورة مستمرة، مشيراً إلى بدء التحضيرات والخطط المتعلقة بتنظيم بطولة دبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو المقررة الشهر المقبل.

وعبّر حارب الحمادي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائز بذهبية البطولة فئة الناشئين وزن 56 كجم عن فرحته الكبيرة بالانتصار الذي حققه عن جدارة على لاعبين متمرسين، موضحاً أن أحد أهم أسباب الفوز اليوم الاستعداد الجيد والتدريب المتواصل والتحلي بروح العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح.

وأضاف إن البيئة التنافسية المثيرة التي توفرها البطولة تحفز اللاعبين على تقديم الأفضل والمنافسة حتى النهاية.

وقالت مريم آل علي/ حزام أزرق من أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 والتي حققت ذهبية فئة الشابات وزن 48 كجم/: «توقعنا منافسة كبيرة في البطولة لذا كانت استعداداتنا مكثفة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للتألق على البساط.. ومن أهم أسباب الفوز دراسة المنافسين والتعرف على نقاط ضعفهم والعمل على استغلالها خلال النزال لضمان الحسم».

وعن فئة الأساتذة قال اللاعب الكولومبي جوني رودريغز/ حزام بني من أكاديمية كوماندو جروب والفائز بذهبية فئة الأساتذة 1 وزن 94 كجم إنه سعيد بهذه البداية الموفقة والتتويج بواحدة من البطولات التي تعزز تصنيف اللاعبين، مؤكداً أن البرنامج الإعدادي الذي اتبعه خلال الأسبوعين الأخيرين مكنه من استعادة الجزء الأكبر من لياقته البدنية وبات مستعداً بشكل جيد لخوض المزيد من البطولات.

وأشاد رودريغز بجودة البطولات التي تنظّمها أبوظبي العاصمة الأولى للجوجيتسو في العالم، لافتاً إلى أنه حقق العديد من الإنجازات انطلاقاً منها فهي مدينة تتمتع بإمكانات هائلة تفسح المجال أمام المواهب الطموحة للتألق والتفوق.

وتتواصل الأحد فعاليات البطولة في يومها الثاني بمنافسات فئتي الكبار والمحترفين، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.. وتتميز البطولة باتساع قاعدة المشاركين من دول البرازيل، وكولومبيا، وروسيا وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والفلبين، والمملكة المتحدة، والأردن، ومصر، وسوريا، والسودان، وفلسطين، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، وسلوفينيا، والهند، واليابان، وكازاخستان، وأذربيجان، والأرجنتين، والسويد، وكندا، وإيران، والمغرب، وطاجيكستان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز