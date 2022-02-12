100 دراج في سباق «الخمسين» للهواة الإماراتيين في بطولة السلم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام الأحد سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، ضمن النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

ويشهد السباق مشاركة 100 دراج منهم 20 ممن حققوا المراكز الأولى في السباق الأول الذي أقيم مطلع الموسم الجاري، وفاز به أحمد المري بالمركز الأول وجاء إبراهيم آل علي في المركز الثاني وسعيد البلوشي في المركز الثالث، وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات للسباق من خلال اعتماد المسار الذي تبلغ مسافته 137 كلم، في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي.

وتقوم اللجنة المنظمة أيضاً بإنجاز الترتيبات لسباق النخبة للسيدات، الذي سيقام في اليوم التالي الاثنين 14 فبراير، ولمسافة 124 كلم في منطقة سيح السلم أيضاً.

مسار

وحددت اللجنة المنظمة مسار السباق لمسافة 137 كلم لسباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين الرجال بما يساهم في رفع مستوى التنافس وتقديم إضافة مميزة من خلال المرور في مناطق متنوعة تضمها محمية المرموم مع الحرص على سلامة المشاركين طوال مسافة السباق.

كما تواصل اللجنة المنظمة تطبيق المعايير الوقائية والصحية من خلال إلزامية إجراء المشاركين فحوصات طبية تؤكد سلامتهم من فيروس «كوفيد 19»، كما تم تجهيز قرية البطولة التي تضم أجنحة الفرق والضيافة وباقة متنوعة من الخدمات التي تساهم في نجاح الحدث وتوفير جميع احتياجات المشاركين، والتي تضم أيضاً استوديو تلفزيونياً لإجراء المقابلات المختلفة وشاشة عملاقة لمتابعة المنافسات لحظة بلحظة في قلب الحدث.

جاهزية

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الجاهزية الكاملة لإقامة سباقين متتاليين في 48 ساعة، بفضل جهود فرق العمل والكوادر الوطنية التي تضمها، والتي اكتسبت خبرات متراكمة على مدار ست نسخ من إقامة هذه البطولة، والموسم الحالي الذي يُعتبر الأكبر من حيث عدد وتنوع السباقات، وأعداد المتسابقين المشاركين، وهو ما يضاعف المسؤولية علينا لتقديم الحدث بما يواكب الرعاية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يعود الفضل لسموه في النجاحات التي وصلت لها هذه البطولة، حتى تبوأت صدارة المشهد إقليمياً وعالمياً.

ومن المقرر أن تستكمل النسخة السادسة لبطولة السلم بعد ذلك بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17 فبراير الجاري.

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