شباب الأهلي والشارقة يتصدران مجموعتي نصف نهائي رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدر فريقا شباب الأهلي والشارقة مع ختام الدور قبل النهائي ببطولة دوري رجال اليد بالعلامة الكاملة 9 نقاط لكل منهما، واحتل مركز الوصافة في المجموعتين كل من النصر والعين، برصيد 7 نقاط لكل منهما، والمركز الثالث للمجموعتين مليحة 4 نقاط والوصل 5 نقاط، والمركز الرابع والأخير للمجموعتين الجزيرة 4 نقاط بفارق الأهداف عن مليحة ودبا الحصن 3 نقاط.

المجموعة الأولى

جاء ذلك بختام الجولة الثالثة والأخيرة بالدور قبل النهائي للبطولة، والتي توقفت لما يقرب من شهرين بسبب مشاركة أبيض اليد في البطولة الآسيوية العشرين بالدمام خلال يناير الماضي، وتصدر الشارقة المجموعة الأولى عقب فوزه على النصر 31- 21،، ولحساب نفس المجموعة احتل فريق مليحة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة.

المجموعة الثانية

وتصدر فريق شباب الأهلي المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط بختام الدور قبل النهائي بفوزه على دبا الحصن 32- 25، واحتل العين الوصافة برصيد 7 نقاط، والوصل ثالثاً 5 نقاط عقب فوزه الصعب على دبا الحصن الرابع 3 نقاط.

نقاط اعتبارية

ويذكر أن الفريقين المتصدرين لكل مجموعة في نصف النهائي يحصلان على نقطتين اعتباريتين، كما يتحصل وصيف المجموعتين على نقطة واحدة، بينما يحصد أصحاب المركزين الثالث والرابع في كلتا المجموعتين (صفر) من النقاط، في الدور النهائي، والذي يقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد البطل والترتيب النهائي.

الدور النهائي

وتنطلق الجولة الأولى من الدور النهائي يومي 18 و19 فبراير الجاري، ويلعب الشارقة مع الوصل على صالة نادي الشارقة، والعين مع النصر، بصالة العين، ومليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة، والجزيرة مع شباب الأهلي بصالة نادي الجزيرة.

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