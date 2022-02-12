عيسى آل خليفة: السلة العربية فرضت نفسها قارياً ودولياً

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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أشاد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتنظيم بطولة المنتخبات العربية الرابعة والعشرين لكرة السلة، التي تستضيفها الإمارات حالياً، وقال بعد لقاء مع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة: إن المستوى الذي شاهده يؤكد بالفعل أن كرة السلة العربية تسير بخطى ثابتة، محققة نجاحات كبيرة على المستويين القاري والدولي، مشيداً بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وحرصه على إقامة بطولاته وبرامجه في مواعيدها، رغم جائحة «كورونا»، التي تجتاح العالم، إضافة لإقامة دراسات تأهيلية في الإدارة والتنظيم والتدريب والتحكيم، من أجل رفع مستوى كوادرنا العربية، قائلاً إن الاتحاد هو الأكثر نشاطاً وحضوراً على الساحتين القارية والدولية، مقارنة بباقي الألعاب الأخرى، وتناول الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مشاركة المنتخبات في النسخة الحالية، لافتاً إلى أنه رغم قوة البطولة والحضور الجماهيري المميز، إلا أنه كان يتوقع مشاركة أوسع، سواء من الدول الخليجية أو الدول العربية الأخرى، لأن وجودها يثري البطولات، ومن جهة أخرى، يكون فرصة ذهبية للإعداد للاستحقاقات القارية والدولية، مستشهداً بمنتخبي لبنان والأردن، اللذين يستعدان للمراحل الحاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، واللذين يستفيدان كثيراً من خلال البطولة الحالية، وقال إن عدة أندية عربية كان لها حضورها المميز في المنافسات القارية، من بينها الزمالك المصري بطل أفريقيا، الذي يستضيف حالياً بطولة أندية العالم، ما يعكس مدى النجاحات التي حققتها كرة السلة العربية، ودور الاتحاد العربي، من خلال تكثيف نشاطه وبرامجه لدعم تلك الأندية.

ثلاث مباريات

من ناحية أخرى، تقام مساء الأحد 3 مباريات، ابتداءً من الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات، يلتقي في الأولى منتخبا ليبيا والصومال، تليها في السادسة مساء مواجهة لبنان والأردن، ثم في الثامنة مساء مباراة الإمارات والجزائر، والفائز من الإمارات والجزائر، يواجه تونس في الدور نصف نهائي، بينما يلتقي في نفس الدور، الفائز من ليبيا والصومال، مع الفائز من لبنان والأردن.

وكان المنتخب التونسي تصدر مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط، محققاً 3 انتصارات متتالية، ثم جاءت ليبيا 5 نقاط، بخسارة واحدة، ثم الإمارات برصيد 4 نقاط وخسارتين، وأخيراً الأردن برصيد 3 نقاط وثلاث هزائم متتالية، بينما تصدر لبنان المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفوزيين، تلاه المنتخب الجزائري بخسارة واحدة و3 نقاط، واحتل المنتخب الصومالي المركز الثالث الأخير، من خسارتين ونقطتين.

عيسى آل خليفة خلال اللقاء مع إسماعيل القرقاوي | البيان

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