المصرية ميار شريف تصطدم بكونتافيت في دولية دبي للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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وضعت قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي أقيمت ظهر أمس،بقاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة بالقرهود اللاعبة المصرية ميار شريف المصنفة 66 عالمياً التي تشارك ببطاقة دعوة، في مواجهة صعبة في الدور الأول أمام الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة 9 عالمياً، فيما تلتقي التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالمياً اللاعبة الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالمياً.

تُقام منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، والتي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنطلق منافسات بطولة السيدات 14 فبراير الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه قبل أن تفسح المجال لبطولة الرجال بين 21 و26 فبراير.

وتشهد بطولة السيدات مشاركة 8 لاعبات من المصنفات العشر الأوائل على العالم هن البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 2 عالمياً والتشيكية باربورا كريتشيكوفا (3) والإسبانية باولا بادوسا (5) ومواطنتها غاربيني موغوروزا (6) حاملة اللقب، واليونانية ماريا ساكاري (7) البولندية إيغا شفيونتيك (8) والإستونية أنيت كونتافيت (9) والتونسية أنس جابر (10) إلى جانب 4 نجمات سبق لهن التتويج باللقب هن التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة 2013، والرومانية سيمونا هاليب بطلة 2015 و2020 والأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة (15) وحاملة لقب 2017 و2018 وغارربيني موغوروزا بطلة 2021.

وجاءت سابالينكا المرشحة الأولى للقب على رأس المجموعة الأولى، فيما وضعت القرعة التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 3 عالمياً ووصيفة النسخة الماضية على رأس المجموعة الثانية.

ومن بين المواجهات القوية التي يشهدها الدور الأول، مباراة الأمريكيتين جيسيكا بيغولا المصنفة 16 عالمياً مع كوري غوف المصنفة 20 ولقاء سيمونا هاليب والأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 55 والتي تشارك ببطاقة دعوة ومباراة إيغا شفيونتيك والروسية داريا كاساتكينا المصنفة 21.

وأكد صلاح تهلك مدير البطولة أن مشاركة 8 لاعبات من المصنفات 10 الأوائل على العالم يعد مصدر فخر وتأكيد على السمعة الطيبة التي تحظى بها بطولة سوق دبي الحرة لدى لاعبات التنس المحترفات، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب ستكون قوية لأن غالبية اللاعبات المشاركات يحملن سجلاً حافلاً بالإنجازات وصاحبات خبرة طويلة، متمنياً حظاً موفقاً لممثلتي التنس العربي أنس جابر وميار شريف.

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