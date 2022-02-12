«الإمارات للدراجات» يتصدر «جولة عمان»

المصدر: مسقط - وام

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احتل الكولومبي فيرناندو سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية صدارة المرحلة الأولى من جولة عُمان، والتي أقيمت على مسار بطول 138 كم انطلاقاً من حصن الرستاق وصولاً إلى مسقط، محققاً فوزه الأول في 2022، وتمكَّن فريق الإمارات من السيطرة على السباق قبل 2 كم من خط النهاية، حيث انطلقت مجموعة الدراجين بسرعة وصولاً لخط النهاية ، بمن فيهم ماكس ريتشيزي الذي قاد غافيريا إلى الفوز قبل 200م من نهاية السباق، لينطلق الكولومبي المتخصص في سباقات السرعة أولاً محققاً المركز الأول،اًوبفضل فو غافيريا تمكن من احتلال صدارة التصنيف العام للجولة، فضلاً عن تصدر فريق الإمارات لتصنيف الفرق.

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