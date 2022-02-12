استعدادات مكثفة لليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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يكثف فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني استعداداته لإقامة النسخة السابعة من الحدث استجابة للدعوة السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2015 للمرة الأولى بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية في يومٍ واحد لكل فئات المجتمع.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس فريق العمل التنفيذي عقب اجتماع الفريق «عن بُعد»، على أهمية تبني العديد من الأفكار والمقترحات النوعية في شتى الأحداث سواء تراثية أم رياضية أم ترفيهية أم غيرها من الأنشطة الأخرى التي تنشر السعادة والإيجابية والبهجة وتبث الفرح في نفوس الجميع، وأشار إلى أن تنظيم المبادرة مجدداً بعد التدابير الوقائية والاحترازية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» يأتي انطلاقاً من حرص اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على عودة جميع الأنشطة الرياضية والمجتمعية، لاسيما وأن الحدث يشارك فيه جميع الفئات والمراحل العمرية من أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الدولة.

حضر الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء فريق العمل أحمد الرئيسي ممثلاً عن إمارة عجمان، فهد عبد الله بن جمعة عن إمارة رأس الخيمة، عبد الله سالم قنزول عن إمارة أم القيوين، طلال الهاشمي من مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد علي العاجل وياسر الدوخي من مجلس الشارقة الرياضي، عنود سعيد الفلاسي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صالح حسن الحمادي من وزارة تنمية المجتمع، أحمد بركات العبدولي من الهيئة العامة للرياضة، النقيب حميد خميس ماجد آل علي من اتحاد الشرطة الرياضي، فاطمة الرئيسي من لجنة الإمارات للرياضة النسائية، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

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