4 ملايين جوائز «غناضة الشراعية 60 قدماً»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يقام اليوم بالعاصمة أبوظبي سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويبلغ إجمالي جوائزه 4 ملايين درهم.

ويشارك في السباق 100 محمل شراعي، من مختلف إمارات الدولة، لمسافة 20 ميلاً بحرياً، ويقام السباق ضمن موسم نادي أبوظبي للرياضات البحرية التراثي الذي انطلق السبت الماضي بإقامة مهرجان الشيخ زايد لفئة 60 قدماً.

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، العضو المنتدب، عن ثقته في نجاح السباق الثاني للموسم التراثي للنادي، مؤكداً أن انطلاقة الموسم كانت رائعة بسباق مهرجان الشيخ زايد.

وشدد على ضرورة التزام الجميع باللوائح الفنية والإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيق هذه الإجراءات، وقال: كان المشهد رائعاً في السباق الأول وكلنا ثقة أن يتكرر في سباق غناضة الذي يعد واحداً من أهم سباقات الموسم.

ووجه أحمد الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للسباق ولمختلف السباقات التي ينظمها النادي.

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