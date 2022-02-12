100 % حضور الجماهير في «تنس دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس عن رفع الطاقة الاستيعابية لحضور المباريات بنسبة 100 % في النسخة لتي ستقام باستاد سوق دبي الحرة من 14 إلى 26 الجاري، وذلك تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعلان اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، عن الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة في دبي، في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ومراكز التسوق، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمناسبات الاجتماعية، وصولاً للتشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية في 15 فبراير، وستقوم اللجنة المنظمة للبطولة بطرح المزيد من التذاكر.

وكشفت اللجنة المنظمة عن انضمام آندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً وحامل لقب البطولة عام 2017، إلى قائمة المشاركين في نسخة العام الحالي بعد حصوله على بطاقة دعوة «وايلد كارد» في البطولة.

ويعود البطل الأولمبي إلى دبي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب قبل خمسة أعوام. وحصل حامل لقب ويمبلدون في مناسبتين على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية تكريماً لخدماته في التنس والأعمال الخيرية، إضافةً إلى وسام الفروسية على يد الأمير تشارلز في 2019.

مشاركة أولى

وكان موراي شارك للمرة الأولى له في دبي عام 2008، وفازعلى حامل اللقب فيدرر، ونجح في 2012 في المضي قُدماً حتى المباراة النهائية بعد أن هزم دجوكوفيتش في نصف النهائي، غير أنّه خسر النهائي هذه المرة أمام فيدرر فيما حقق اللقب عام 2017 بعد فوزه على فيرداسكو في النهائي. ونجح موراي في تحقيق نقلةٍ نوعية في مسيرته الاحترافية عندما فاز على دجوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة 2012. ودافع موراي عن لقبه بنجاح في أولمبياد ريو 2016 ليكون أول لاعب يفوز بميداليتين ذهبيتين في فئة فردي الرجال، وأضاف موراي لقب ويمبلدون إلى رصيده فضلاً عن وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 5 مرات ونهائي بطولة فرنسا المفتوحة. وقاد بريطانيا للقب كأس ديفز في 2015، إلى جانب فوزه بنهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس لعام 2016. وواجه موراي تحدي الإصابات ووصل إلى نهائي سيدني.

ترحيب

ورحب صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة: بعودة موراي إلى دبي، وقال: نثق بأن روحه التنافسية المميزة ما زالت في أعلى مستوياتها، ونترقب أداءه في مواجهة مجموعةٍ مميزة من اللاعبين. وأضاف: يسعدنا أن نوفر المزيد من التذاكر للجماهير بعد زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100%.

إشادة

أشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة بزيادة الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100 %، وقال: كانت الاستعدادات لبطولة العام الحالي بطاقة 80 % فقط، وبدا ذلك إيجابياً نظراً لأن بطولة العام الماضي أقيمت بلا جماهير، ونثمن جهود رفع الطاقة الاستيعابية، ونشدد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

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