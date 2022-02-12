«دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق، اليوم، بصالة جوجيتسو أرينا، بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، جولة أبوظبي، بمشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة والمنطقة، ومختلف الجنسيات في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وتقام البطولة ضمن سلسلة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الرابطة، وتبدأ مع منافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة. وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن افتتاح الموسم ببطولة من هذا المستوى، وبمشاركة مهمة لأبرز المواهب المحلية والعالمية يدعو إلى التفاؤل بدخول مرحلة جديدة من الإنجازات، ويؤكد على المسيرة الناجحة لرياضة الجوجيتسو، والرؤية الطموحة للاتحاد، برئاسة عبد المنعم الهاشمي وقال: البطولة تلبي أعلى المعايير الاحترافية العالمية. وأكد طارق البحري المدير العام للرابطة أن هذه البطولات تساهم في تعزيز ريادة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو وموطن لأبرز بطولاتها.

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