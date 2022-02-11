فوز لبنان، ليبيا وتونس في "السلة العربية"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أقيمت مساء الجمعة 3 مباريات بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في ختام الدور الأول للبطولة العربية لكرة السلة للرجال في نسختها الـ 24، التي تقام على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أسفرت نتائجها عن فوز لبنان على الجزائر 83-66 وليبيا على الأردن 81-69 وتونس على الإمارات 86-46>

وبذلك يتصدر المنتخب التونسي المجموعة الأولى يليه المنتخب الليبي ثم الإماراتي وأخيراً الأردني في المركز الرابع بينما تصدر المنتخب اللبناني المجموعة الثانية يليه الجزائري ثانياً ثم الصومالي بالمركز الثالث.

ووفقاً لهذا الترتيب يلتقي يوم الاحد في الدور الثاني ليبيا مع الصومال والإمارات مع الجزائر ولبنان مع الاردن والفائز من لقاء الامارات والجزائر يلاقي تونس التي تأهلت تلقائيا للدور نصف النهائي وفي نفس الدور يلتقي الفائز من ليبيا والصومال مع الفائز من لبنان والأردن.

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