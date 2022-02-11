تألق الظفرة و«إم 7» في «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت أمس، أشواط الشيوخ، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين من داخل وخارج الإمارات.

وجاء ختام أشواط الشيوخ حافلاً مع إقامة أشواط فئة القرموشة، التي شهدت تفوق الظفرة بشوط رمز الفرخ، بالطير «جي 28» بزمن 18.578 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «90» بـ 18.794 ثانية، ثم «إم 7» بالطير «إيه 1» بـ 18.993 ثانية.

فيما حقق «إم 7» المركز الأول في شوط رمز الجرناس، بالطير «صعايب» بزمن 18.382 ثانية، يليه الظفرة بالطير «جي 110» بـ 18.794 ثانية، ثم النيف بالطير «إم 80» بـ 18.887 ثانية.

وكسب «إف 3» شوط الرئيسي فرخ، بالطير «جي 77» بزمن 19.007 ثانية، ونال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «55» بـ 19.142 ثانية، ثم الظفرة بالطير «جي 411» بـ 19.218 ثانية.

كما كسب «إف 3» شوط الرئيسي جرناس، بالطير «ضو» بزمن 18.712 ثانية، يليه الظفرة بالطير «جي 83» بـ 18.727 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «486» بـ 19.034 ثانية.

وأكمل «إف 3» الثلاثية بالفوز بشوط النقدي فرخ، بالطير «جي 29» بزمن 19.269 ثانية، يليه النيف بالطير «جي 5» بـ 19.310 ثانية، ثم الوصل بالطير «جي 1» بـ 19.431 ثانية.

تتويج

شهد الختام وقام بتتويج الفائزين، عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي هنأ الحاصلين على المراكز الأولى وشكر جميع الصقارين على مشاركتهم والتزامهم بالتعليمات والقوانين الخاصة بالبطولة التي أصبحت محطة بارزة على صعيد رياضة الصيد بالصقور الشعبية سواء في الدولة أم المنطقة أم العالم، وقال:

الإرث الشعبي سيبقى متواصلاً ومتوارثاً بين الأجيال المتعاقبة بفضل هذه البطولات التي تأتي بدعم من الشيوخ الكرام، حيث تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتماماً خاصاً بالتراث وتحفيز الجميع على تبني هذه الرياضات الشعبية التي تصقل القدرات والمواهب، وتقدم للمشاركين من جميع الأعمار في المنافسات، فرصة لإبراز قدراتهم والتنافس في أجواء تغلفها الروح الأخوية والمحبة.

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