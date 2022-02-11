فوكس يتمسك بصدارة «رأس الخيمة كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حافظ النيوزيلاندي رايان فوكس على صدارته لبطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد»، والمقامة في نادي الحمرا للغولف تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسجل فوكس ثلاث ضربات تحت المعدل ليصبح مجموع ضرباته 12 ضربة تحت المعدل ويحكم قبضته على المركز الأول.

وتشارك 5 لاعبين المركز الثاني بمجموع تسع ضربات تحت المعدل بفارق ثلاث ضربات عن المتصدر الحالي فوكس.

وشهدت البطولة نتيجة عربية بارزة بنجاح الأردني شيرغو الكردي من التأهل إلى نهائيات البطولة، بعدما أنهى المنافسات بتحقيق أربع ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه ثماني ضربات تحت المعدل وحقق الإماراتي أحمد سكيك، المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، مجموع ست ضربات فوق المعدل.

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