عيسى هلال: اصبروا على «أبيض السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حرص عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحد نجوم كرة السلة في عصرها الذهبي على متابعة مباراة الإمارات وليبيا، وقال: منتخب الإمارات مقبل على مرحلة مهمة ولا بد من منحه الفرصة لإثبات جدارته وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الحالي ممثل في معظمه من العناصر الشابة.

وأكد الدكتور منير بن حبيب المدير الفني لمنتخب الإمارات أن خسارة المنتخب أمام ليبيا لا تعبر عن مستوى أداء لاعبيه الشباب الذين كانوا نداً قوياً لمنافسهم معظم فترات المباراة باستثناء الدقائق الخمس الأخيرة التي حدثت فيها أخطاء هجومية ودفاعية عدة، وأضاف إن الفريق الليبي كان حاضراً ذهنياً وبدنياً، واستطاع أن يحسم النتيجة لصالحه بعدما قدم منتخب الإمارات عرضاً مشرفاً في الفترات الثلاث الأولى، وقال بن حبيب إن فريقه قادر على تجاوز الأخطاء التي حدثت في مبارياته المقبلة.

وتمكن المنتخب الليبي من تحقيق فوزه الأول على حساب منتخب الإمارات بنتيجة 93-76 في الجولة الثالثة من البطولة.

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