«ماي دبي» لشراكة مستمرة مع بطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت «ماي دبي»، عن إبرام اتفاقية شراكة مع «بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2022» بصفتها الراعي الرسمي للمياه للبطولة للسنة الثالثة على التوالي. وتنطلق البطولة، 14 الجاري.

وساهمت جهود شركة «ماي دبي» بالبقاء على اتصال مع عشاق الرياضة ونمط الحياة النشط في نجاح العلامة التجارية في إحداث تأثير إيجابي قوي في جميع أنحاء الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة. وعمدت «ماي دبي» على دعم الفعاليات الرياضية الرائدة في الإمارات على مدار سنوات عدة، تمثلت برعاية رياضة الكريكت، وكرة السلة، والغولف، وتحدي تاف مادر، والألعاب البارالمبية لذوي الهمم، وتحدي دبي للياقة، وسباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة». وتتمتع العلامة التجارية بحضور قوي مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»: نفخر بإبرام الشراكة مع بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسنة الثالثة على التوالي، التي تؤكد جهودنا المستمرة لدعم الأنشطة الرياضية والتزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط والحفاظ على أعلى نسبة من ترطيب الجسم. ويُعزى نجاح شراكاتنا إلى جودة منتجاتنا من مياه الشرب التي تضمن توفير الترطيب الضروري للاعبين والمشجعين، وفق أفضل المعايير الدولية. كما يستعرض هذا الحدث أطر التعاون بين شركة «ماي دبي» وشركة «دي جريد» بهدف إعادة تدوير العبوات البلاستيكية المستهلكة انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وتعزيزاً لمشاركة «ماي دبي» في الحدث الكبير، يسّرنا الإعلان عن مسابقة تتيح للجماهير الفوز بتذاكر مجانية لحضور البطولة من خلال المشاركة في مسابقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «يسعدنا تجديد الشراكة مع «ماي دبي» التي لطالما كانت الراعي الرسمي للمياه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس منذ العام 2020. وكان دعم رعاتنا، كما هو الحال مع «ماي دبي»، عاملاً أساسياً في نجاح هذه البطولة المستمرة منذ 30 عاماً».

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