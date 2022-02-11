القرقاوي وقنصل الأردن يتابعان «عربية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة وعبد الله العودات قنصل الأردن، مباراة تونس والأردن بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر ضمن بطولة المنتخبات العربية الرابعة والعشرين لكرة السلة على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما تابع المباراة عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة الفنية للبطولة وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة واللجنة المنظمة ومحمد عبد الله الزرعوني مدير البطولة ولطيف ناصري رئيس مجموعة شركات صدف إحدى رعاة البطولة وعصام الحبيشي رئيس مجموعة الجهات الأربع الداعمة لبطولة دبي الدولية.

وأشاد القرقاوي بالمستوى الذي قدمه الفريقان وقوة الداء والإثارة من البداية إلى النهاية، لافتاً إلى استفادة الفرق وخصوصاً التي تخوض التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم ومنها الأردن الذي سيواجه كلاً من السعودية ولبنان في التصفيات الآسيوية، آملاً أن ينعكس هذا المستوى على تطور كرة السلة العربية.

وفي سياق آخر قدم لطيف ناصري الشكر لرئيس اللجنة المنظمة على الثقة التي أولاها لمجموعة صدف الراعية للبطولة، مؤكداً على شراكتهم الدائمة مع كرة السلة الإماراتية والعربية، لافتاً للدور الكبير الذي يقوم به إسماعيل القرقاوي للارتقاء باللعبة والوصول بها إلى أعلى المستويات، وقال إن البطولة الحالية تحظى باهتمام كبير كونها تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، متمنياً كل التوفيق للفرق المشاركة.

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