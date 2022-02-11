«الأولمبية» تبحث برامج «القوى» المستقبلية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها مع اتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء دكتور محمد المر، وبحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، الخطط والتصورات والبرامج المستقبلية للمراحل العمرية المختلفة، إضافة إلى أجندة الاستحقاقات والمشاركات والبطولات المحلية التي تنظمها الاتحادات خلال الموسم الرياضي، على المستويات كافة حتى موعد إقامة أولمبياد باريس، كما تم استعراض الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد لإعداد كوادره الفنية خلال المواسم المقبلة.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الوطنية مع الاتحادات الرياضية للاطلاع على برامجها ومبادراتها وتصوراتها المستقبلية، والاطمئنان على سير العمل بالصورة المناسبة من أجل الاستعداد للمشاركات الخارجية المهمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز