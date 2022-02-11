سابلينكا تستعد للمشاركة في «تنس دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستعد أرينا سابلينكا، أبرز المرشحات لحصد اللقب والمصنفة الثانية عالمياً، للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بطموح تحقيق الفوز الثالث لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتعود اثنتان من البطولات الفردية العشر التي حققتها سابلينكا في رابطة محترفات التنس إلى منطقة الشرق الأوسط، إذ فازت ببطولة الدوحة في عام 2020، وبطولة أبوظبي في العام الماضي.

وكانت سابلينكا فشلت في تخطي غاربيني موغوروزا خلال مباراة جمعتهما في إطار الدور ربع النهائي من بطولة دبي العام الماضي، وشاركت بعدها في بطولة ربع النهائي في ميامي حيث صمدت لثلاث مجموعات أمام المصنفة الأولى عالمياً آشلي بارتي. وانتقلت إلى الأرضيات الترابية في شتوتغارت وتغلبت على سيمونا هاليب، المتوّجة مرتين بلقب بطولة دبي، وحجزت مكانها في المباراة النهائية، إلا أنها خسرت مجدداً أمام آشلي بارتي في مباراة امتدت لثلاث مجموعات. وتجدد لقاء اللاعبتين للمرة الثالثة في ثلاث بطولات، لتنجح سابلينكا في اقتناص بطولة مدريد من بارتي هذه المرة.

وسجلت سابلينكا مشاركتها الأولى في نصف نهائي بطولة غراند سلام في بطولة ويمبلدون، مع انتقالها إلى الملاعب العشبية، غير أنها خرجت أمام كارولينا بلسكوفا في ثلاث مجموعات. ونجحت سابلينكا، خلال موسم بطولات الملاعب ذات الأرضية الصلبة في أمريكا الشمالية، بالوصول إلى نصف نهائي بطولة مونتريال ثم ارتقت إلى نصف نهائي بطولة نيويورك للمرة الثانية على التوالي، والتي شهدت تألق النجمة المراهقة ليلى فرنانديز.

ومنعتها إصابتها بفيروس كورونا من المشاركة في بطولة إنديان ويلز، لتتوقف مسيرة نجاحاتها خلال الفترة المتبقية من الموسم، كما لاقت صعوبة في استعادة نشاطها حتى الآن هذا العام.

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