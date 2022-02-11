4 مباريات في الدور قبل النهائي لدوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في الدور قبل النهائي بدوري رجال اليد، وستكون صالة مليحة مسرحاً لموقعة قوية بالمجموعة الثانية، حيث يلتقي في السابعة والنصف مساء شباب الأهلي مع العين، بطموح الفوز وصدارة المجموعة، وكسب النقطتين الاعتباريتين لضمهما لرصيده في مباريات الدور النهائي للبطولة، والذي ينطلق 18 الجاري، وكانت لجنة المسابقات منحت الفريق المتصدر نقطتين، مع منح الوصيف نقطة واحدة، ويملك كل فريق حالياً 6 نقاط، فيما يلتقي في الخامسة والنصف بالصالة نفسها فريقا الوصل ودبا الحصن، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز الأول.

وتشهد صالة مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان في الخامسة مساء اليوم موقعة من العيار الثقيل بالمجموعة الأولى تجمع الشارقة مع النصر، ويتطلع كل منهما للفوز لاعتلاء قمة المجموعة، وتحتضن صالة راشد بن مكتوم بنادي الوصل في الخامسة والنصف مساء مباراة فريقي مليحة والجزيرة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بالمجموعة.

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