إطلاق كأس سيتي للرياضات الإلكترونية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم عن إطلاق "كأس مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية" وهي بطولة إلكترونية لكرة القدم يستضيف منافساتها إكسبو 2020 دبي.

وتفتح الكأس باب التسجيل أمام عشاق كرة القدم وهواة الألعاب الإلكترونية ومحترفيها في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتقام منافسات الجولات التأهيلية يومي السبت والأحد 19 و20 فبراير، ويشارك اللاعبان متصدرا المراحل التأهيلية في الجولة النهائية، التي تستضيفها حديقة المهرجان في إكسبو 2020 دبي يوم الأحد الموافق 27 فبراير للمنافسة على لقب البطولة.

كما يتضمن الحدث نهائيات لعبة فيفا، بالإضافة إلى مباراة استعراضية للاعبين ضد لاعبين يشارك فيها كل من رايان بيسوا وشاون سبرينغيت المحترفان في فريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسة أسئلة وأجوبة مع اللاعبين.

وتقام فعاليات البطولة الجديدة في إطار الشراكة التي تجمع إكسبو 2020 دبي ونادي مانشستر سيتي وقسم الرياضات الإلكترونية التابع له، كما تنظم البطولة بدعم من شركة اتصالات، شريك نادي مانشستر سيتي الرسمي للاتصالات. وتظهر علامتا الشريكين على قمصان لاعبي فريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية خلال موسم 2021 - 2022 ، فيما يتواصل التعاون بين الشركاء على تقديم محتوى مميز والتفاعل مع جمهور النادي على مدار الموسم.

ويمكن لعشاق الرياضات الإلكترونية متابعة البث الحي والمباشر لفعاليات الحدث على قناة نادي مانشستر سيتي الرسمية على منصة تويتش.

وقال رايان بيسوا، لاعب فريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية - بهذه المناسبة - : "سعدت كثيرًا بالإعلان عن هذا التعاون بين نادي مانشستر سيتي وإكسبو 2020 دبي لتقديم كأس مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية لجمهور كرة القدم والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات" .

وتابع: "تشهد الرياضات الإلكترونية حضورًا متزايدًا للمواهب الناشئة في جميع أنحاء العالم، وأنا متشوق لمتابعة مواهب دولة الإمارات أثناء مشاركتهم في منافسات البطولة ولقائهم خلال المراحل النهائية التي يستضيفها إكسبو 2020 دبي في وقت لاحق من هذا الشهر".

من جهته أضاف كيفن براون، نائب رئيس، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي:" سعداء بالتعاون بين إكسبو 2020 دبي ونادي مانشستر سيتي لتنظيم هذه الفعالية الحماسية في عالم الرياضات الإلكترونية. وباعتبارنا المنصة المعتمدة لإطلاق كأس مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية، فإننا نتطلع لتزويد عشاق كرة القدم وهواة الرياضات الإلكترونية بتجربة مميزة، ومواصلة التفاعل مع ضيوفنا وتزيدهم بتجارب مبتكرة تبهرهم وتظل في ذاكرتهم لفترة طويلة".

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