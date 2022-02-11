17 فعالية رياضية دولية في دبي

المصدر: دبي - وام

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تشهد دبي تنظيم 17 فعالية رياضية دولية وتنافسية متنوعة، في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويتصدر سباق ألترا ماراثون المرموم، قائمة الفعاليات، وينطلق غداً من بحيرة إكسبو 2020، بمحمية المرموم، ويمتد لمسافة 50 كيلومتراً، بمشاركة نخبة من أقوى عدائي المسافات الطويلة في العالم، ويتم تنظيم سباق الجري على الرمال الناعمة لمسافة 5 كيلومترات في ذات الوقت، ويخصص للعدائين المحليين، ويشارك المتسابقون في غرس شجرة الغاف الاحتفالية حول بحيرة إكسبو 2020.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة الشرق الأوسط المفتوحة للناشئين للسباحة، بمشاركة أكثر من 750 سباحاً وسباحة يمثلون 37 أكاديمية ونادياً للسباحة في دبي.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بطولة دبي لقوارب التجديف غداً، في خور دبي، ومسابقة دبي لصيد الأسماك في شاطئ جميرا 5، ، وسباق قوارب التنين لسوق الواجهة البحرية في جزيرة ديرة، كما تنطلق بطولة أكواثلون غداً على الشاطئ الغربي من جزيرة النخلة، ويقام سباق سكتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة الصفوح، وسباق سوبر سبورت للجري في ميدان.

وتنظم أكاديمية «ذا فلاينج داف»، بطولة الإسكواش للسيدات، كما يقام الأحد، كأس يوم السيدات للبولو، وتقام بطولة السلم للدراجات الهوائية، في مضمار القدرة بمحمية المرموم، وتختتم غداً بطولة كأس الأساتذة للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتستمر منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة في نادي النصر، وتقام بطولة إي إم دي فايت نايت للفنون القتالية، في مركز إي إم دي للياقة.

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