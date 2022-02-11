ماراثون دبي يعود 10 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي، عن إطلاق النسخة الـ22 من الحدث العالمي 10 ديسمبر المقبل، بعد توقف دام عامين بسبب الإجراءات الاحترازية، وأكدت أن الاستعدادات تجري حالياً بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وأوضحت أنه ولأول مرة تنطلق المنافسات يوم السبت بعد تغيير مواعيد العمل بالإمارات، حيث ستكون الانطلاقة للعدائين من النخبة والهواة.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تشجيع العدائين على المشاركة في النسخة الكاملة من الماراثون، وسباقي 10 و 4 كيلومترات.وكانت النسخة 21 من الماراثون أقيمت في يناير 2020، بمشاركة نخبة من أفضل العدائين في العالم. وسجلت 24 من أسرع 100 وقت للرجال في التاريخ، و18 من أسرع 100 وقت في التاريخ للنساء.

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