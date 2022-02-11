الأسترالي فوكس يتصدر «رأس الخيمة كلاسيك» للغولف

المصدر: رأس الخيمة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر الأسترالي رايان فوكس الجولة الأولى من منافسات بطولة رأس الخيمة كلاسيك، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في نادي الحمرا للغولف، محققاً 9 ضربات تحت المعدل.

وحقق البرتغالي ريكاردو جوفيا المركز الثاني بفارق ضربة واحدة، فيما تَشارَك 10 لاعبين بالمركز الثالث بست ضربات تحت المعدل.

وسجل الأردني شيرغو الكردي أربع ضربات تحت المعدل، والإماراتي أحمد سكيك، المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، ضربتين فوق المعدل.

وتعد البطولة هي الرابعة على التوالي التي تقام بالإمارات ضمن جولة «دي بي وورلد» هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز