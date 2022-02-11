بوغاتشار وياتس أبرزالمرشحين للفوز بلقب «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تصدر السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، البريطاني آدم ياتس دراج إينوس،والهولندي توم دومولين،دراج جامبو فيزما، نخبة المشاركين في طواف الإمارات 2022، والمرشحين لحصد لقب السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام في نسخته الرابعة من 20 إلى 26 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن قائمة أولية لنخبة نجوم العالم ، الذين تأكدت مشاركتهم في الطواف، الذي يمثل الجولة الافتتاحية لسباقات موسم 2022 على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وفي مقدمتهم الدراج العالمي تادي بوغاتشار، الحائز على لقب طواف فرنسا، في العامين الماضيين، حيث يعود للدفاع عن لقب طواف الإمارات، الذي أحرزه في النسخة الماضية، بعد تألقه اللافت، وقيادته لفريقه نحو منصة التتويج، وينضم إلى بوغاتشار، زميله الجديد في الفريق، جواو ألميدا، الذي حل في المركزين الرابع والسادس على التوالي في جيرو دي إيطاليا (طواف إيطاليا) الشهير في آخر عامين، وهي ثاني مشاركة لألميدا في طواف الإمارات، بعد أن أنهى النسخة الماضية في المركز الثالث.

ومن بين أبرز المنافسين على اللقب، البريطاني آدم ياتس، دراج فريق إينوس، الذي كان حضوره الأول في طواف الإمارات في عام 2020، وهو العام الذي تفوق فيه المتسابق البريطاني على بوغاتشار في التصنيف العام للطواف، بفارق 1.1 دقيقة كاملة، حقق معها اللقب، بعكس ما حدث في النسخة التالية، التي خطف فيها بوغاتشار الصدارة من ياتس بفارق 35 ثانية.

عودة

ويعود للمشاركة في الحدث الكبير الهولندي توم دومولين، دراج فريق جامبو فيزما، الذي شارك آخر مرة في طواف الإمارات في عام 2019، وسيعود للتنافس بعد فترة استراحة من خوض المنافسات في سباقات المحترفين، حيث يتطلع إلى بداية جديدة في 2022، وإثبات نفسه في واحد من السباقات الكبرى هذا الموسم، وأول سباق في الجولة العالمية، والبناء على المركز السادس الذي كان قد حققه في نسخة عام 2019.

ويسجل الفرنسي رومان بارديت، دراج فريق دي إس إم، حضوره الأول في طواف الإمارات، ساعياً إلى تحقيق إنجاز آخر بعد أن اعتلى منصة التتويج في مرحلتين في طواف فرنسا والعديد من مرات الفوز في السباقات الكبرى الأخرى.

وتأكدت مشاركة الأسترالي جاي هيندلي، دراج فريق بورا هانزجروهي، الذي يتطلع لإضافة المزيد من الخبرات لمسيرته في الدراجات الهوائية، علماً بأنه حقق المركز الثاني في الترتيب العام لجيرو دي إيطاليا، وتور دي بولونيا خلال مسيرته الواعدة.

وتشهد النسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022 منافسة شديدة على اللقب، بفضل التنوع في مراحل الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1058 كيلومتراً، ويقام عبر 7 مراحل، منها مرحلتان جبليتان، ومرحلة سباق ضد الساعة، و4 مراحل للسرعة والتي من المنتظر أن تجتذب نخبة الدراجين في العالم.

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