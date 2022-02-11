المكسيك تتصدر الدوري العالمي لـ«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: مونتيري - وام

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تصدرت المكسيك الدوري العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالمكسيك، وحققت المركز الأول برصيد 67300 نقطة، وحلت الولايات المتحدة ثانياً برصيد 2800 نقطة، ثم البرازيل برصيد 1200 نقطة، وتم توزيع 60 ميدالية ذهبية على الفائزين بالمراكز الأولى، و52 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و32 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، فيما توجت أكاديمية «تي بي سي أناكونداس» بجائزة الأفضل خلال هذه الجولة بعد حصولها على 11000 نقطة، وشهدت البطولة تألق المصنفة الدولية اليكسا يانس وحصولها على الميدالية الذهبية في وزن 62 كغم فئة السيدات للمحترفات للحزام الأسود/‏البني، فيما حصل تياجو ماسيدو على الميدالية الذهبية للرجال وزن 69 كغم للمحترفين عن الحزام الأسود، وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد بدقة، وإلزام كل المشاركين بالضوابط الاحترازية .

وسيكون الأبطال على موعد مع يومين من الحماسة والنزالات في الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي وأخرى في لوزان السويسرية.

مكانة

ويعزز النجاح الكبير في محطة مونتيري المكسيكية، مكانة أبوظبي كعاصمة للجوجيتسو العالمي وأكبر مطور لتلك الرياضة في مختلف القارات، من حيث برامج نشر وتطوير اللعبة، وتنظيم البطولات، واكتشاف وصقل الأبطال والنجوم،وتستضيف أبوظبي مقري الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، حيث تعد المركز الدولي الأول في العالم الذي يقود نهضة تلك الرياضة، ويطرح المبادرات الملهمة التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية باعتراف كبرى المنظمات الدولية بهذه الرياضة، واعتمادها في الدورات القارية مثل الآسياد، ودورة الألعاب العالمية الشاطئية، والألعاب العالمية داخل الصالات، وقد اختير برنامج الجوجيتسو المدرسي في الإمارات كأفضل برنامج في العالم لنشر وتطوير اللعبة.

تطوير

و أشاد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالمكتسبات التي تحققها جولات الدوري الدولي مشيراً إلى أن المكسيك من الدول الصاعدة بقوة في الجوجيتسو،وقال:أخذنا على عاتقنا قيادة المشهد العالمي في سرعة تعافي رياضة الجوجيتسو وعودتها بقوة للحياة ونشعر بفخر كبير لأننا نجحنا في تحويل تلك الجائحة إلى قصة نجاح إماراتية، خاصة عندما دخلنا بعض المدن شبه المغلقة، وأقمنا فيها منافساتنا مع تطبيق أعلى معايير الجودة في البروتوكول الصحي لوقاية اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين، وكانت جميعها محل إشادة السلطات المحلية في كل الدول.

وتوجه البحري بالشكر والتقدير إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على دعمه الكبير والمستمر للرابطة للوصول ببطولاتها لكل دول العالم، والعمل الدائم على تطوير آليات وبرامج العمل لتشمل تأهيل المدربين والحكام إلى جانب توفير أفضل بيئة تنافسية محترفة للاعبين، حتى وصل عدد البطولات حول العالم إلى ما يزيد عن 100 بطولة سنوياً.

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