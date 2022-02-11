50 كيلو متراً في طلعة «ضمان» للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية طلعة «ضمان» المجتمعية على مسافة 50 كيلو متراً في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، انطلاقاً من شارع المطار وصولاً إلى جزيرة الحديريات، ثم العودة إلى نقطة الانطلاق مرة أخرى، ولاقت الفعالية إقبالاً كبيراً من الجماهير، حيث تضمنت مشاركة أفراد من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، تم تنظيمهم ضمن مسارات متعددة، في أجواء حماسية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وجعلها جزءاً من نمط حياتهم، من خلال إقامة الفعاليات والسباقات، وجذب المواهب بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة الدولية عموماً الدراجات الهوائية خصوصاً، وضمن توجهات الإمارة كونها مدينة صديقة للدراجات الهوائية.

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