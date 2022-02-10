الاتحاد العربي للرجبي يوقع اتفاقية شراكة تسويقية مع «برو»

المصدر: وام

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وقع الاتحاد العربي للرجبي اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة برو للتسويق تكون فيها "برو" الشريك التسويقي والحصري للاتحاد لمدة ثلاث سنوات.

تهدف هذه الشراكة الى الارتقاء بالجانب التسويقي في رياضة الرجبي بشكل عام في الوطن العربي، ونشر التوعية الرياضية والدعاية اللازمة للعبة حيث ستكون النسخة السابعة لبطولة سباعيات الرجبي في تونس خلال الشهر الجاري منقولة وبشكل مباشر على القنوات التلفزيونية العربية لأول مرة، بالإضافة الى اعتماد خطة تسويقية شاملة لتطوير العلامة التجارية للعبة، وتسويقها في المنطقة العربية والشرق الاوسط ولمدة ثلاث سنوات.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي حرص الاتحاد العربي للرجبي على إبرام شراكات تعود بالفائدة على رياضة الرجبي الاولمبية، وتوقيع الاتفاقية مع شركة برو تمثل خطوة في الطريق الصحيح لتبرز هذه الرياضة على خارطة الرياضة العربية.

ومن جانبه، أكد يوسف الخفاجي الرئيس التنفيذي لشركة برو أهمية الشراكة مع الاتحاد العربي للرجبي، منوهاً بحرص الشركة على الارتقاء بواقع لعبة الرجبي، لافتاً إلى ان الاتفاقية جزء من استراتيجية شركة برو لمد جسور التواصل مع مختلف الرياضات في منطقة الشرق الاوسط إيماناً بأهمية تمكين الشباب في القطاع الرياضي خلال السنين القادمة.

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