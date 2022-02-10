شرطة الشارقة تنظم مغامرة «الهايكينج» في «نجد المقصار»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، مسابقة المسير الجبلي الرياضي «الهايكينج»، في قرية «نجد المقصار» بمدينة خورفكان، بمشاركة اللواء سيف الزري الشامسيي قائد عام شرطة الشارقة، ونائبه العميد عبد الله مبارك بن عامر، والمديرين العامين ونوابهم، ومديري الإدارات والنواب، وعدد من المنتسبين بواقع 10 فرق من مختلف الإدارات.

وجاءت مسابقة المسير الجبلي استمراراً لفعاليات «الخمسين الرياضية»، تشجيعاً ودعماً للقطاع السياحي في الإمارة، ولما تتمتع به مدينة خورفكان من أماكن متعددة وسط الطبيعة الخلابة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية من خلال الأنشطة الرياضية الجاذبة للسياح والرياضيين كرياضة «الهايكينج»، التي تعتمد على التجول وسط الأماكن الطبيعية، خاصةً في أعالي الجبال.

وبدأت مسابقة المسير الجبلي «الهايكينج»، في «قرية نجد المقصار» بمغامرات لجولات مختلفة تخللتها أسئلة ثقافية عن طريق تقنية الماسح الضوئي «الباركود» تُمكن الفرق من كسب النقاط للعبور إلى المراحل التالية من خلال العثور على آثار جبلية في «كهف وادي شي»، وصولاً إلى المرحلة النهائية في «سد الرفيصة»، الذي يتمتع بمجموعة من الأنشطة المائية الترفيهية منها الكاياك، والدراجات المائية.

وقال اللواء سيف الشامسي: نحرص على تنظيم فعالياتنا الرياضية بالاختيار الموفق للمكان، إذ تسهم البيئة الإيجابية وسط المناظر الطبيعية في خلق ذاكرة لا تنسى للفرد، ونحن كجهات حكومية يتوجب علينا دعم مسيرة التنمية السياحية، تماشياً مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في جعل إمارة الشارقة وجهة سياحية عالمية رائدة.

وأضاف: المسابقات الرياضية، ترسخ الألفة والترابط خارج بيئة العمل، وتعزز مؤشر السعادة وجودة الحياة لدى منتسبي القيادة، وضمان الجاهزية البدنية للمنتسبين والمحافظة عليها، بشكل كبير في تنفيذ مهامهم وواجباتهم بالصورة المطلوبة.

تتويج

وفي سد الرفيصة، توج اللواء سيف الزري الشامسي الفرق الثلاثة الأولى، بدءاً بفريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية لحصوله على المركز الأول، وجاء فريق أكاديمية العلوم الشرطية وصيفاً، والإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالمركز الثالث.

وفي فئة الفردي، حصل على المركز الأول مساعد أول بدر الظهوري من فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى، يليه الشرطي عمران دين من فريق العمليات المركزية، ثم المساعد أول أحمد عبدالله من فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

وكرم قائد عام شرطة الشارقة سلطان العبيدلي تثميناً لجهوده في إنجاح المسابقة الرياضية، فيما كرم العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، لحصوله على جائزة الشخصية المتميزة في «الهايكينج».

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