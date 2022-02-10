فوز ليبيا وتونس في "عربية السلة" بدبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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خسر منتخب الإمارات أمام ليبيا بنتيجة 93-74 في ثالث أيام البطولة العربية الرابعة والعشرين لكرة السلة للرجال على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي تقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

كما فاز في المباراة الأولى منتخب تونس على نظيره الأردني بنتيجة 64-56 ليحقق المنتخب التونسي فوزه الثاني على التوالي بعد أن فاز بصعوبة على ليبيا في اليوم الثاني 64-63، فيما تجرع الأردن خسارته الثانية بعد أن خسر في اليوم ألأول أمام الإمارات 81-85.

وحقق المنتخب الليبي فوزه الأول متساوياً مع الإمارات بفوز وخسارة في أول مباراتين، ويختتم الدور الأول للبطولة مساء الجمعة بـ 3 مباريات تجمع ليبيا والأردن، لبنان والجزائر، الإمارات وتونس.

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