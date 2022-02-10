الرحومي أول إماراتي يحصل على شهادة الطب الرياضي من «الأولمبية الدولية»

المصدر: دبي - وام

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نجح الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، في اجتياز شهادة الطب الرياضي من اللجنة الأولمبية الدولية ليصبح أول طبيب إماراتي يحصل على الشهادة المميزة التي تتناول الدراسة فيها أهم جوانب الإصابات الرياضية والإعداد الرياضي وسبل الوقاية من الإصابات المختلفة.

وتقدم الرحومي بخالص الشكر للقيادة الرشيدة وللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه وإتاحة الفرصة له للالتحاق بهذه الدراسة العلمية الفريدة التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية بهدف تعزيز خبرات العاملين بمجال الطب الرياضي للتعامل مع الإصابات والحالات المختلفة التي قد تطرأ خلال المسابقات والمنافسات الرياضية، مما يتطلب توافر عنصري الوعي والخبرة اللازمين للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشار الرحومي إلى أن مدة الدراسة شهدت العديد من التحديات بسبب الظروف المعروفة التي فرضتها الجائحة على العديد من القطاعات على مستوى العالم ما أدى إلى تأجيل بعض المراحل الدراسية، لكنه قال إنه استطاع اجتياز كل المراحل ليحصل على تلك الشهادة المرموقة، وقال: «سلطت الدراسة الضوء على العديد من الجوانب..

فإلى جانب الإصابات تم التركيز على البحوث الرياضية، وخلاصات التجارب الدولية في مختلف التخصصات وبالتالي كانت الاستفادة كبيرة، واللجنة الأولمبية الوطنية هدفها الرئيس الارتقاء بنتائج الرياضيين، حيث إن الطب الرياضي يعد أحد أهم عناصر المنظومة باعتباره مجالاً واسعاً والإمارات من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أن اللجنة الأولمبية وضعت أهدافاً واضحة للارتقاء بأداء الرياضيين من خلال التركيز على كيفية الوقاية من الإصابات التي تلعب دوراً واضحاً في تعزيز أدائهم».

وتمنى أن يسهم إنجازه في دعم مسيرة القطاع الرياضي وأن يخدم رياضيي الإمارات خلال المرحلة المقبلة، وقال: «سيتم تسخير المعلومات وطرق الإعداد الطبية والوقاية الحديثة للوصول إلى أفضل النتائج للرياضيين».

واعتبر أن هذا الإنجاز الذي حققه ليس النهاية، بل بداية جديدة لمسيرة الطب الرياضي في الإمارات وقال: «سنبني على هذا الإنجاز الكثير فيما يتعلق بسلامة ووقاية الرياضيين».

من جانبها أعربت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يتوج جهود اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم اللجان العاملة، ويوفر لها سبل النجاح والتميز في ظل الدعم والاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من النجاحات على المستويين الإداري والفني.

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