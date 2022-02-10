«ريسبونس بلس القابضة» الشريك الطبي للمونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة» إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، عن اختيارها لتكون الشريك الحصري، لتوفير التغطية الطبية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، وجرى تعيين فريق طبي عالمي المستوى، مكون من 10 أطباء وممرضين ومسعفين، لتأمين التغطية الطبية في مختلف الغرف، بما فيها الغرف الطبية للاعبين، والغرفة الطبية لكبار الشخصيات، وخيمة الإسعافات الأولية الميدانية المجهزة بالكامل بأحدث المعدات، والتي توفر خدمات طبية فورية في جميع الأوقات، بما يضمن سلامة الجميع، خلال هذا الحدث الرياضي المميز.

وتؤكد الشراكة الدور الرائد الذي تلعبه «ريسبونس بلس» كمزود للرعاية الصحية موثوق به من قبل منظمي الأحداث الرياضية الكبرى في المنطقة، بما في ذلك فعاليات وأنشطة الاتحاد الدولي للفنون القتالية (IMMAF)، وغيرها من البطولات، وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»: يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الأحداث الرياضية الكبرى في العالم، ونؤكد قدرة فريقنا الطبي المؤهل بأعلى المستويات على تأمين جميع الخدمات الطبية بحرفية عالية.

وكانت «ريسبونس بلس» عينت أكثر من 35 من أفضل المستشارين والمتخصصين في مجال الطوارئ والممارسين الطبيين، لتغطية بطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية 2021 IMMAF، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واتحاد الفنون القتالية المختلطة MMA، والتي أقيمت في ملعب الجوجيتسو في «مدينة زايد الرياضية»- أبوظبي، في الفترة من 24 إلى 29 يناير 2022، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة مع شركة النخيل الرياضية.

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