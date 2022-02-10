الإمارات تواجه تونس في «عربية السلة»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تقام غدا 3 مباريات في ختام الدور الأول للنسخة 24 للبطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات التي تقام في دبي على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، تجمع المباراة الأولى في الرابعة مساء، منتخبي الأردن وليبيا، تليها في السادسة مساء مباراة لبنان والجزائر فيما تقام في الثامنة مساء مباراة الإمارات وتونس.

وعلق أمير عبد العال مدرب ليبيا على الفوز الصعب الذي حققه منتخب تونس على ليبيا بفارق «نصف باسكت» بنتيجة 64-63 قائلاً: فارق الخبرة رجح كفة المنتخب التونسي كما أن معدل أعمار لاعبي ليبيا 22 عاماً وأنا فخور بمستوى المنتخب الذي كاد يخطف الفوز من منافس قوي وصل إلى نهائيات كأس العالم ومنتخبنا لن يخرج من البطولة من دون تحقيق مركز متقدم.

وأكد دبريك بورمان مدرب منتخب تونس أن فريقه استحق الفوز مشيراً إلى أن منافسه قدم مباراة كبيرة ودافع عن سلته بقوة وبسالة، وقال: المنتخب التونسي ظهر بمستوى طيب في الفترتين الأولى والثانية وإن الوضع تغير بعض الشيء في الفترتين الثالثة والرابعة ويرجع ذلك إلى أنه حاول أن يختبر العناصر الشابة الجديدة التي تمثل معظم تشكيلة المنتخب.

وأضاف: لاعبونا لديهم الكثير من الإمكانيات الفنية الرائعة والتي سوف تظهر خلال المباريات المقبلة، ويستحقون الإشادة بالأداء الذي ظهروا عليه أمام ليبيا وأتوقع لهم مستقبلاً مشرقاً في عالم كرة السلة العربية.

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