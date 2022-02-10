ختام أشواط «الشيوخ» بـ «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تختتم غدا أشواط «الشيوخ»، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي. بإقامة فئة القرموشة، والتي ستكمل عقد الطيور المتأهلة إلى أشواط النخبة، التي تضم الطيور التي حققت أسرع الأزمنة في جميع الفئات، وتقام منافسات «النحبة» يومي 13 و14 الجاري، في الموعد الختامي الكبير لموسم بطولات فزاع للصيد بالصقور.

وشهدت أشواط بيور جير الشيوخ، التي أقيمت أمس، فوز فريق «إم 7» بشوط الرمز فرخ، بالطير «الذهب»، بزمن 17,545 ثانية، يليه «إف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «طاغي» بـ 17,822 ثانية، والطير «بي 25»، بـ 17,864 ثانية.

وفاز فريق «الظفرة» بشوط الرمز جرناس، بالطير «إيه 32»، بزمن 17,635 ثانية، كما حقق نفسه المركز الثاني بالطير «إيه 50»، بـ 17,675 ثانية، وبالمركز الثالث «إم 7»، بـ 18,304 ثانية، وسيطر «إف 3» على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الرئيس فرخ، بالطير «بي 73»، بزمن 17,238 ثانية، والطير «حدث»، بـ 17,330 ثانية، والطير «13»، بـ 17.423 ثانية، وكسب «إم 7» شوط الرئيس جرناس، بالطير «مشاغب»، بزمن 17,331 ثانية، ثم «النيف» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «بي 19»، بـ 17,423 ثانية، والطير «126»، بـ 17,438 ثانية.

وفاز «إف 3» شوط النقدي فرخ، بالطير «جي 8»، بزمن 17,370 ثانية، يليه فريق الوصل، بالطير «بي 2»، بـ 17,392 ثانية، ثم إف 3، بالطير «29»، بـ 17,604 ثانية.

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