الإمارات تستضيف مونديال الرماية البارالمبية 3 نوفمبر

المصدر: العين - البيان الرياضي

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تحتضن الإمارات منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022، خلال الفترة من 3 حتى 17 نوفمبر المقبل، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف بمدينة العين، للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم التوقيع أمس في قلعة الجاهلي بمدينة العين على عقد استضافة وتنظيم البطولة مع اللجنة البارالمبية الدولية ممثلة في لجنة الرماية، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووقع العقد عن المؤسسة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وعن لجنة الرماية الدولية جيسلين بيريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية، وشهد مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسسة ولجنة الرماية الدولية.

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