8 فرق تتنافس على كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تنطلق 15 فبراير الجاري النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة 8 فرق.

وكانت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية قد عقدت مؤتمراً صحافياً بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وغاريث بيرنيتجونز المدير الإداري لمجموعة اوتو ميلنيوم. ووجه محمد الحبتور الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لرعايته الكريمة للحدث الأبرز في المنطقة.

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