«رامكورت» بطل «كايت سيرف» يتألق على شواطئ جميرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمتع أكثر من 100 متسابقة ومتسابق في رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» بأجواء أجمل شتاء في العالم نهاية الأسبوع الماضي مع انطلاقة أولى جولات بطولة دبي المفتوحة 2021 - 2022 التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ نسناس بجميرا.

جمع الحدث الكبير أفضل نجوم هذه الرياضة والذين جاءوا من 28 دولة هي: إسبانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وهولندا والتشيك وبريطانيا وسلوفينيا وأوكرانيا وأمريكا وكندا وداغستان وسريلانكا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والهند وكولومبيا وموريشيوس وقطر ومصر والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان وفلسطين، إلى جانب متسابقي منتخبنا الوطني.

وتقدم الكوكبة ونخبة المصنفين العالميين الكبار الذين شاركوا في الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- بطل العالم 2021 وبطل أوروبا عام 2020 الفرنسي ثيو دي رامكورت (24 عاماً) والذي توج خلال منافسات هايدروفويل بالمركز الأول في أول ظهور له في العام الجديد، حيث حاز على اللقب العالمي قبل أشهر قليلة وتحديداً في 27 نوفمبر الماضي في فرنسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز