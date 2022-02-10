بن سليّم الأكثر تأثيراً في رياضة السيارات عالمياً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تصدر الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قائمة أقوى وأكثر الشخصيات تأثيراً في رياضة السيارات على مستوى العالم، في أول اختيار من نوعه للعام الحالي 2022، أعلنته دورية «أوتوسبورت» الدولية التي اختارت 12 شخصية حول العالم يمثلون نخبة رموز رياضة السيارات والسباقات، جاء على رأسهم محمد بن سليّم والذي تم انتخابه منتصف ديسمبر الماضي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات ليصبح أول رئيس غير أوروبي للاتحاد.

وأوضحت «أوتوسبورت» أن هذه القائمة تتطور مع تطور الشخصيات المؤثرة في عالم رياضة السيارات، وجاء اختيار بن سليّم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية في المركز الأول، تتويجاً لمشواره الحافل.

والذي أفضى إلى انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، مع التأكيد على أن بن سليَم شق طريقه بالإنجازات الشخصية القوية عبر سنوات ليصبح أهم شخصية وأكثرها تأثيراً في العالم مع بداية عام 2022.

وأشارت «دورية أوتوسبورت» إلى أن اختيار بن سليّم نبع من مشوار طويل، جزء منه انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، يضاف لذلك خلفيته في الراليات الصحراوية التي أبلى فيها محققاً إنجازات لافتة من بينها الفوز 14 مرة بلقب الشرق الأوسط، مروراً بشخصيته في الجانب الإداري ومشاركته في ميلاد جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

وتقدم بن سليّم على نخبة الشخصيات المرتبطة برياضة السيارات في العالم من مصنعين وكبار رجال الأعمال من مُلاك الشركات وأشهر السائقين الفائزين ببطولات العالم وغيرهم من نخبة الشخصيات.

قائمة

وشملت القائمة التي تصدرها بن سليّم، 12 شخصية من مختلف قارات العالم، حيث جاء رجل الأعمال الأمريكي جون مالون «81 عاماً» ثانياً في القائمة خلف بن سليّم، وهو ملياردير شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تيلي كوميونيكيشنز» لمدة 20 عاماً ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركات «ليبرتي ميديا»، قد لا يكون اسمه معروفاً جيداً في رياضة السيارات.

ولكنه يتمتع بنفوذ كبير في الفورمولا 1 بصفته مؤسس ورئيس «ليبرتي»، واحتل رجل الأعمال النمساوي ديتريش ماتيشيتز صاحب الـ 77 عاماً المركز الثالث، وهو ملياردير مؤسس ومالك 49٪ لشركة «ريد بول» وهو من بين أغنى 53 شخصاً في العالم ومن رعاة السباقات في النمسا.

وحل الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز أولا كالينيوس «52 عاماً» في المركز الرابع، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديملر» التي تمتلك علامة مرسيدس بنز، وهو أول رئيس غير ألماني للشركة ويشرف على الأنشطة الرياضية للشركة بما فيها فريق مرسيدس في الفورمولا 1.

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