تحدي سبينس دبي للدراجات 19 فبراير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والتي ستكون ضمن بطولة غراند فوندو العالمية، والذي يقام في مدينة دبي الرياضية 19 فبراير الجاري ويمتد لمسافة 92 كيلومتراً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وستيوارت هويسون رئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وسونيل كومار الرئيس التنفيذي لمجموعة سبينس في دولة الإمارات، وواريك جريد مدير التسويق لسباق سبينس.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تنظيم النسخة الـ 12 من سباق سبينس دبي 92 يؤكد مكانة هذا السباق الرائد والنجاح المستمر الذي يحققه كونه يجمع بين صفة السباق المجتمعي والسباق التنافسي في آن واحد، سعداء بالمكانة التي بلغها هذا السباق وإدراجه ضمن سباقات غراند فوندو العالمية، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة عموماً.

وفي دبي بشكل خاص ويؤكد نجاح اللجنة المنظمة في تحقيق أهداف السباق الذي يستقطب هذا العام أكثر من 2500 مشارك، سباق النسخة الماضية كان أول حدث رياضي يمر من بوابة إكسبو 2020 دبي قبل افتتاح، كما سيمر السباق هذا العام أيضاً من إكسبو، وتم مراعاة اختيار مسارات السباق بعناية لتمر من أبرز المناطق السياحية في دبي، نحن على ثقة من أن النسخة الحالية ستكون نسخة مميزة وأكثر من نجاحاً من سابقاتها، ونتمنى للجميع قضاء وقت ممتع وتحقيق الاستفادة الفنية والمجتمعية من المشاركة في هذا السباق».

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وانضم تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2022 رسمياً إلى روزنامة تصفيات بطولة غراند فوندو، الذي يسمح بتأهل نسبة 20% من المنافسين الأوائل في سباق سبينس دبي 92 للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا في شهر سبتمبر من هذا العام، وتتضمن فعاليات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية المدرج ضمن فعاليات بطولة غراند فوندو العالمية في هذا الموسم، منافسات الحدث الرئيسي المؤهل للسباق النهائي من بطولة غراند فوندو العالمية.

بالإضافة إلى سباق ليف ويل آوت رايد، الذي يتيح، بمساره الأقصر والبالغ طوله 40 كيلومتراً، لهواة رياضة الدراجات الهوائية من المبتدئين في دولة الإمارات فرصة المشاركة في سباق مجتمعي ضمن بيئة احترافية لاختبار إمكاناتهم وتطوير قدراتهم.

وقال منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية: «فخورون للغاية بهذه الشراكة التي تجمعنا مع بطولة غراند فوندو العالمية، ومواصلة العمل على تعزيز حضور هذه الرياضة المميزة وتشجيع ممارستها في جميع أنحاء الدولة، وتمثل إضافة تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.

وما يتمتع به من شعبية واسعة، إلى روزنامة منافسات بطولة غراند فوندو العالمية محطة مهمة في مسيرة رياضة الدراجات الهوائية وتطويرها في دولة الإمارات، وخطوة جديدة ضمن مساعينا الرامية إلى دعم الرياضة بتوفير منصات جديدة لهواة ومحترفي رياضة الدراجات الهوائية تتيح لهم ممارسة هذه الرياضة وتفتح لهم باب المنافسة في البطولات العالمية».

وسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية القميص الأصفر للسباق الذي سيرتديه متصدر فئة الرجال وفئة السيدات في السباقات التمهيدية وهما جريجوري سيمبسون وبابيتا خاطري.

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