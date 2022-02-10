مشاركة كبيرة في «مهرجان التحدي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 – 13 عاماً) خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

والتي تشكل إحدى أهم ركائز استراتيجية الاتحاد لمواصلة نمو وتطور هذه الرياضة. وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في هذا الحدث الكبير يوم 29 يناير الماضي، بينما سيغلق يوم 14 فبراير الجاري.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولات التحدي للجوجيتسو التي أقيمت العام الماضي حظيت بإشادة كبيرة من منتسبي الجوجيتسو في الدولة. وأكد الشامسي أن استراتيجية الاتحاد تركز بشكل كبير على الفئات العمرية اليافعة، لاكتشاف مواهبهم مبكراً.

إقبال كبير

وأوضح الشامسي أن نسب الإقبال على المشاركة في بطولة التحدي تفوق التوقعات بمجرد فتح باب التسجيل، ما يؤكد أن تنظيم البطولة يعزز نجاحات استراتيجية وخطط الاتحاد التي تستهدف الجيل الصاعد من البراعم والأشبال بصفتهم يمثلون مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة، لضمان استدامة النجاح والإنجازات واستثمار المكانة التي أصبح يحظى بها الاتحاد على خريطة الرياضة والتأثير الكبير له على المستويين القاري والعالمي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الجمعة الموافق 18 فبراير الجاري بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم من الفتيات.

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