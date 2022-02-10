الشعفار يشارك في اجتماعات دولي الدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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غادر صباح أمس متجهاً إلى سويسرا، أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وذلك لحضور عدد من الاجتماعات المهمة للمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي المقرر انعقادها على مدار ثلاثة أيام. ويناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات بنوداً عدة، على رأسها تصنيف الاتحادات الوطنية في مجموعات، ومناقشة انتساب عضو جديد للاتحاد الدولي وهي دولة بوتان، ومناقشة برامج التضامن الأولمبي وطلبات الاتحادات الوطنية والقارية من اعتماد البرامج والدورات التدريبية لعام 2022، ومراجعة تقارير أداء العام الماضي 2021.

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