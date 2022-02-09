تنافس مثير في «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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جاءت انطلاقة أشواط الشيوخ، قوية ومثيرة وحافلة بالندية ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي حتى 14 فبراير الجاري.

وشهدت المنافسات توزع المراكز الأولى بين الفرق المشاركة، التي تضم نخبة الصقارين والطيور وتنال دائماً صدارة المشهد خلال منافسات البطولة.

وفي أشواط فئة جير تبع، تفوق «إم 7» في شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 3» بزمن 17.537 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «تي 22» بـ 17.831 ثانية، ثم فريق الظفرة بالطير «تي 71» بـ 17.966 ثانية.

وكسب الظفرة شوط الرمز جرناس، بالطير «تي 114» بزمن 17.311 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «تي 58» بـ 17.471 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «مدريد» بـ 17.537 ثانية.

وفاز «إف 3» بشوط الرئيسي فرخ، بالطير «76» بزمن 17.964 ثانية، يليه الظفرة بالطير «تي 157» بـ 18.045 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «006» بـ 18.056 ثانية.

وكسب الظفرة المراكز الثلاثة الأولى في شوط الرئيسي جرناس، بالطير «150» بزمن 17.298 ثانية بالمركز الأول، والطير «تي 123» بـ 17.298 ثانية بالمركز الثاني، والطير «تي 157» بـ 17.476 ثانية بالمركز الثالث.

كما كسب فريق الظفرة المركز الأول في شوط النقدي فرخ، بالطير «تي 153» بزمن 17.577 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «تي 61» بـ 17.698 ثانية، ثم الظفرة بالطير «تي 374» بـ 17.745 ثانية.

وفي أشواط فئة جير شاهين للشيوخ، كسب شوط الرمز فرخ، فريق «إم 7» بالطير «مذهل» بزمن 17.467 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «بي كيه» بـ 17.696 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «إس 22» بـ 18.031 ثانية.

تألق

فيما كسب شوط الرمز جرناس، الظفرة بالطير «إس 92» بزمن 17.026 ثانية، وحقق الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «إس 81» بـ 17.322 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «3» بـ 17.388 ثانية.

وفاز «إف 3» بشوط الرئيسي فرخ، بالطير «26» بزمن 18.105 ثانية، ثم الظفرة بالطير «إس 466» بـ 18.132 ثانية، ونفس الفريق ثالثاً بالطير «إس 415» بـ 18.183 ثانية.

وكسب الظفرة شوط الرئيسي جرناس أيضاً، بالطير «إس 27» بزمن 17.897 ثانية، ونفس الفريق ثانياً بالطير «64» بـ 18.007 ثانية، ثم «إف 3» ثالثاً بالطير «إس 56» بـ18.113 ثانية.

وفاز «إم 7» بشوط النقدي فرخ، بالطير «إس 93» بزمن 19.837 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «301» بـ 19.905 ثانية، ثم «اليلايس» بالطير «بي 27» بـ 19.955 ثانية.

وأكد دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن أشواط «الشيوخ» دائماً ما تكون مركز الاهتمام بالبطولة، بالنظر لقوة المشاركة فيها وجمعها لأقوى الفرق على ساحة الصيد بالصقور بفضل دعم الشيوخ الكرام، وهو ما رأيناه في انطلاقة هذه الفئة، وسط ترقب للمنافسات خلال الأيام المقبلة بإقامة أشواط النخبة التي ستضم صفوة من حقق أفضل النتائج هذا الموسم.

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