بداية قوية لمنتخب الإمارات في «عربية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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بدأ منتخب الإمارات لكرة السلة مشواره في البطولة العربية للرجال، بشكل مميز محققاً الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 85-81 في واحدة من النتائج اللافتة قياساً بمستوى وتصنيف المنتخب الأردني القوي، وشهدت الجولة الأولى للبطولة التي انطلقت أول من أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر فوز المنتخب الجزائري على نظيره الصومالي بنتيجة 112-67، وعبر رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن سعادته بالنتيجة التي حققها منتخب الإمارات على واحد من المرشحين للفوز باللقب، وأكد القرقاوي أن كرة السلة الإماراتية ما زالت تحتاج للاعبين طوال القامة، وهذا يقع على مسؤولية الأندية في البحث عن لاعبين بهذه المواصفات.

وقال القرقاوي تفصيلاً: «يجب أن أهنئ اللاعبين والجهازين الإداري والفني على هذا الفوز المستحق الذي كان سببه الرئيسي تجانس اللاعبين الشباب مع عناصر الخبرة، ونجاح المدير الفني الدكتور منير بن حبيب بإيجاد توليفة جيدة بين كل هذه العناصر، إلى جانب الروح العالية لجميع اللاعبين من دون استثناء»

وأضاف: «سلة الإمارات تعاني من غياب طوال القامة، وعلى الأندية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب بالبحث عن هؤلاء اللاعبين لدعم المنتخب الوطني مما يسهل مهمتنا كاتحاد، وفي الوقت نفسه نتمكن من الوصول إلى التشكيلة المناسبة القادرة على تمثيلنا عربياً وآسيوياً، وتحقيق نتائج ترضي طموحاتنا».

تهنئة

وكان القرقاوي تلقى اتصالات عدة مباشرة بعد انتهاء المباراة تحمل تهنئة المسؤولين ونجوم كرة السلة القدامى في مقدمتهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونجم المنتخب الوطني ونادي الشارقة سابقاً، والذي أثنى على الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون طوال المباراة، وكذلك على دور الاتحاد بتوفير المناخ الملائم لإعداد الفريق بغية الاستفادة من هذه البطولة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً دورة الألعاب الخليجية في الكويت والتصفيات الآسيوية.

وعبّر الدكتور منير بن حبيب المدير الفني للمنتخب عن عدم رضاه عن تصنيف سلة الإمارات ضمن المستوى الثاني في آسيا، وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداداً مكثفاً للمنتخب من أجل أن يكون مؤهلاً للوصول إلى المستوى الأول قارياً، وأضاف إن منتخب الإمارات لعب من دون ضغوط، واستطاع أن يعود إلى المباراة رغم تقدم المنتخب الأردني خمس مرات.

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