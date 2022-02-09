منتخب الإمارات جاهز لـ «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد منتخب الإمارات جاهزيته للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة المقررة بالبحرين خلال الفترة من 18 إلى 26 فبراير الحالي، في منافسات الألعاب الفردية التي تشمل «ألعاب القوى، بوتشيا، رفعات القوى، الريشة الطائرة، كرة الطاولة»، إضافة إلى «كرة السلة على الكراسي المتحركة» في منافسات الألعاب الجماعية للذكور.

وأكد جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة على تسارع وتيرة إكمال التحضيرات النهائية للمشاركة المرتقبة على صعيد تجهيز اللاعبين وترتيبات الأجهزة الإدارية والفنية، خلال البطولة التي تشهد مشاركة منتخب الإمارات بالوفد الأكبر مقارنة ببقية منتخبات منطقة غرب آسيا.

وقال «الاستعدادات تمضي بشكل جيد للغاية، والجاهزية في أعلى المستويات لخوض المنافسات على مستوى دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بعد المشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في نوفمبر من العام الماضي بالبحرين أيضاً».

وأعرب عبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات عن سعادته بهذه المشاركة، وقال «ارتأينا المشاركة بغالبية العناصر المتاحة من لاعبي الصف الأول والثاني لمكانة هذه البطولة، بهدف الوقوف على المستوى الفني تأهباً للاستحقاق المقبل في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانج زو الصينية في أكتوبر المقبل»، لافتاً إلى أن تحقيق الإمارات المركز الثالث على صعيد الترتيب العام في النسخة الماضية لألعاب غرب آسيا «الثانية» يجعل المسؤولية مضاعفة.

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