تنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية يعتمد ميزانية 2022

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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ثمّن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الإنجازات المتتالية التي شهدتها الحركة الأولمبية الرياضية بالدولة خلال المرحلة الماضية، والتي تجلّى فيها حرص القيادة الرشيدة على دعم الرياضة والرياضيين وتوفير مختلف سبل النجاح والتميز لجميع مكوناتها، تماشياً مع استراتيجية الدولة للخمسين عاماً المقبلة ولأهداف مئويتها عام 2071 لاسيما المحور الخاص بتعزيز سمعة الدولة على كل المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد أمس الأول بمقر اللجنة في دبي باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي وبحضور محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، وكلّ من الأعضاء الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، والدكتورة مي الجابر.

واعتمد المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الحساب الختامي لعام 2021، والميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2022، كما تم اعتماد الميزانية التقديرية للإعداد والمشاركة في الدورات الرياضية لعام 2022، إضافة إلى التقرير الإداري للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2021.

وتقدم أعضاء المكتب التنفيذي خلال الاجتماع بخالص التهاني والتبريكات إلى محمد بن سليّم بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في الانتخابات التي أجريت أخيراً بالعاصمة الفرنسية باريس، وإلى اللواء (م) إسماعيل القرقاوي بمناسبة احتفاظه بمنصبه رئيساً للاتحاد العربي لدورة انتخابية ثانية.

كما تقدم أعضاء المكتب بالتهنئة إلى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بمناسبة فوزه برئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لمدة 4 سنوات، وإلى العميد أحمد حمدان الزيودي بمناسبة نجاح بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بنسختها التاسعة وكأس العرب للعبة، التي استضافتها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 1790 لاعباً ولاعبة من 57 دولة، وتقدم الأعضاء كذلك بالتهنئة إلى الدكتورة مي الجابر لتوليها رئاسة اتحاد الريشة الطائرة.

واستعرض الحضور تقرير مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الـ 93 للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عُقد مطلع الشهر الجاري، وشهد توصيات عدة، أبرزها تثبيت موعد النسخة الثالثة للألعاب الخليجية بالكويت لتقام خلال الفترة من 15 - 31 مايو، واستمرار حل اللجان التنظيمية الرياضية الخليجية، وتنظيم دورات تدريبية وتحكيمية للألعاب الجماعية والفردية.

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