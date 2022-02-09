محمد بن سليّم الأقوى تاثيراً في رياضة السيارات على مستوى العالم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تصدر الإماراتي محمد بن سليَم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قائمة أقوى وأكثر الشخصيات تأثيراً في رياضة السيارات على مستوى العالم، في أول اختيار من نوعه للعام الحالي 2022، أعلنته دورية "اتوسبورت" الدولية التي أختارت 12 شخصية حول العالم يمثلون نخبة رموز رياضة السيارات والسباقات في العالم، جاء على رأسهم محمد بن سليّم والذي تم انتخابه منتصف ديسمبر الماضي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات ليصبح أول رئيس غير أوروبي للاتحاد.

وجاء اختيار بن سليّم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية في المركز الأول، تتويجاً لمشواره الحافل والذي أفضى إلى انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، مع التأكيد على ان بن سليَم شق طريقه بالإنجازات الشخصية القوية عبر سنوات ليصبح أهم شخصية وأكثرها تأثيراً في العالم مع بداية عام 2022.

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