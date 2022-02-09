"دانة الدنيا" تعيد الأسطورة ريغانو لحلبة الملاكمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيكون عشاق الملاكمة في الإمارات على موعد تاريخي لمشاهدة الملاكم الكوبي الأسطوري غييرمو ريغانو بطل العالم في الملاكمة، وهو يعود للحلبة مجدداً بعد فترة طويلة من التوقف، عندما يواجه الفلبيني فينسينت أسطرلابيو في النسخة الثانية من بطولة «مقاتلو الشعب الكوبية» التي تحتضنها دبي يوم 26 فبراير 2022 الجاري بنادي الإمارات للغولف في دبي، وذلك بعد النجاح الذي واكب النسخة الأولى من التي كانت قد أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة العديد من نجوم الملاكمة العالمية.

وسيصل غييرمو (41 عاماً) المتوج بذهبيتين أولمبيتين في (سيدني 2000)، و(أثينا 2004)، إلى دبي الأسبوع المقبل، من أجل بدء التحضيرات للنزال الذي سيقام إلى جوار نزالات أخرى لا تقل إثارة بين أبطال الملاكمة الكوبية الشهيرة التي انطلقت من الكاريبي والتي تعد خليطاً بين ما يطلق عليه في كوبا «رقصة السالسا وفرحة النصر».

وقال الهولندي فوك إن نجوين، مالك نادي الملاكمة الكوبية، الجهة المنظمة للحدث: إن النسخة التي ستقام نهاية فبراير الجاري ستشهد مشاركة مقاتلين من العيار الثقيل، وإن اختيار إقامة النزال التاريخي بين غييرمو ريجانو وفينسينت أسطرلابيو جاء بعد النجاح الكبير الذي تحقق في النسخة الماضية والإقبال الجماهيري الكبير.

وينعقد المؤتمر الصحافي للنزال يوم 25 فبراير الجاري في «ليوان» بنادي الإمارات للغولف، وسيجري على هامش المؤتمر تقديم المقاتلين لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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