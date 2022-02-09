الإمارات يكسب الأردن في «عربية السلة»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

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استهل منتخب الإمارات لكرة السلة مشواره في البطولة العربية الرابعة والعشرين لمنتخبات كرة السلة بالفوز على منتخب الأردن بنتيجة 85 - 81، في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر على كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

حضر انطلاقة البطولة خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

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