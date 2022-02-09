دبي تستضيف بطولة «إي بايك» العالمية في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحث مجلس دبي الرياضي، مع اللجنة الدولية المنظمة لسلسة الجائزة الكبرى للدراجات الإلكترونية «إي بايك»، إطلاق النسخة الأولى من البطولة الأولى من نوعها على الإطلاق على مستوى العالم، التي تستضيفها دبي نوفمبر المقبل، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة والابتكارات التكنولوجية الجديدة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وآندي موس رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة الجائزة الكبرى للدراجات الإلكترونية «إي بايك»، ومالك شركة كيوب الدولية، وجوديث روان مدير المشروع الدولي لشركة كيوب الدولية، وديلان موس منسق البيئة والاستدامة في اللجنة المنظمة، وأكين أدامسون مدير المكتب الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وماسيمو فوجلياتي المدير العام لمصممي مشروع الدراجات الإلكترونية، وإلينا كاستورينا مسؤول المشروع، ومصممة مسارات الدراجات الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دبي، والتي تجعلها المكان المفضل لإطلاق وتنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، إلى جانب التسهيلات الكبيرة التي تدعم جهود المنظمين الدوليين المستثمرين في المجال الرياضي، وأعرب رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالتعاون الذي وجده من مجلس دبي الرياضي، وتواصله الدائم على مدار العام الماضي، وشكر المجلس على تقديمه كافة التسهيلات التي تمكنه من تنظيم بطولة عالمية تليق باسم دبي، وبمكانة هذه الرياضة، بما في ذلك تسهيل الحصول على التراخيص، ودعم الجهات الحكومية المختلفة، والخبرات التنظيمية الوطنية المؤهلة لتنظيم أي حدث عالمي.

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